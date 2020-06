Thiago quer ouvir direção da Enel sobre reclamações

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



24/06/2020 | 00:01



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) protocolou ontem requerimento para que a direção da Enel seja convocada a prestar esclarecimentos sobre o serviço prestado, nem que seja de forma virtual, à comissão de defesa dos direitos do consumidor na Assembleia Legislativa.



O parlamentar citou que aumentou consideravelmente o número de reclamações contra a concessionária de energia no Estado em meio à pandemia do novo coronavírus. Disse que ouviu de moradores que o valor da conta mais do que dobrou sem justificativa plausível por parte da empresa.



“É triste constatar mais uma vez o desrespeito da concessionária com o morador do Grande ABC. Se anteriormente, antes da pandemia, os problemas já eram graves durante só pioram. Vamos cobrar uma solução para essas falhas, a população não pode ser lesada continuamente. Isso não pode se tornar hábito comum. O cidadão merece um serviço que esteja a sua altura”, discorreu o deputado, que tem domicílio eleitoral em São Caetano, mas atua em toda a região.



Thiago já havia solicitado o comparecimento do presidente da Enel, ?Max Xavier Lins, à Assembleia, para explicar os motivos pelos quais, em março, dados pessoais de consumidores foram expostos no site da companhia. Ele também iria questionar a empresa acerca das constantes reclamações sobre interrupção no serviço durante chuvas.



A comissão de defesa dos direitos do consumidor, presidida pelo deputado Jorge Wilson (Republicanos), estava para agendar uma data para a sabatina, mas a Assembleia suspendeu as atividades preseniais devido à pandemia do novo coroanvírus.