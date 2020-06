Polícia desarticula esquema de furto de combustível na Baixada Fluminense

20/06/2020 | 11:52



Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) desativaram um depósito onde eram realizados furtos de combustível em Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ação realizada nesta sexta-feira, 19, agentes flagraram o motorista de um caminhão que furtava parte do combustível transportado pelo veículo. Dois homens foram presos.

No local foram encontrados quatro tanques, com capacidade de 15 mil litros cada, lacres de tanques de transporte e dois caminhões tanque. O material era usado para realizar a prática conhecida como "boca" ou "baldinho", em que motoristas de transporte subtraem parte da carga de combustível, adulterando o lacre de segurança e recolhendo quantidades fracionadas.

Segundo os agentes, pela capacidade do local e pelo fluxo observado durante as investigações, estima-se que o depósito recebia cerca de 50 mil litros de combustíveis por mês. O proprietário do estabelecimento foi preso por receptação qualificada e o motorista do caminhão por furto qualificado.