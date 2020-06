Raízen tem 15 vagas para estágio e aprendiz na região

Do dgabc.com.br



17/06/2020 | 16:32



A Raízen, empresa licenciada da marca Shell no Brasil, está com 367 vagas abertas para o programa de estágio e aprendiz. Do total, 15 oportunidades são para atuar em São Bernardo e São Caetano. Todas as etapas do processo seletivo – inscrição, teste, dinâmica de grupo e entrevista – serão realizadas on-line em razão da pandemia do novo coronavírus.

Os interessados devem se candidatar até sexta-feira (19) pelo site www.raizen.com.br/talentos. Para o estágio, podem participar estudantes com previsão de onclusão da graduação entre um e dois anos. Já para os postos de aprendiz, é necessário que o jovem esteja cursando ou tenha concluído ensino médio ou técnico e que não tiverem registro como aprendiz.

Não há restrições de idade, curso, universidade ou conhecimento em idiomas. Durante o período que estiverem na empresa, os jovens poderão participar com ideias e elaboração de projetos nas áreas de produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de combustíveis, trading, marketing, recursos humanos, jurídico, finanças e tecnologia.