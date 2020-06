Pesquisadores monitoram dados da Covid divulgados por Diadema

Aline Melo

16/06/2020 | 23:55



Dois pesquisadores, moradores de Diadema, estão monitorando os dados divulgados pela Prefeitura sobre a Covid-19. O trabalho tem como objetivo dar mais transparência à evolução da pandemia na cidade e, posteriormente, na região.

Mestranda em Políticas Públicas na UFABC (Universidade Federal do ABC), Rayane Vieira, 24 anos, explicou que, junto com o economista e pesquisador da FGV (Fundação Getulio Vargas), Lucas Silva, 25, tem organizado os dados e transformado em tabelas para que o maior número de pessoas tenha acesso. O material está disponível no Instagram (rayane_vieira).

Rayane relatou que o fato de a Prefeitura de Diadema não divulgar os dados diariamente (os boletins não são distribuídos aos domingos e feriados) compromete o entendimento real do avanço da doença na cidade. “Nas redes sociais, a Prefeitura divulga um banner com os dados, mas a gente não sabia o quanto o número de casos estava crescendo no município. Para isso a gente precisava da série histórica, para entender a gravidade e o quão rápido está avançando”, explicou.<EM>

A estudante destacou que no site da administração inicialmente era divulgado o número de profissionais de saúde infectatos, mas que esse dado não tem sido publicado. “Chegamos a pedir algumas informações pela lei de acesso à informação, mas não recebemos”, completou. “Nosso objetivo é ajudar a Prefeitura a dar mais transparência para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e tenham condições de fazer escolhas conscientes”, completou.

Questionada pelo Diário, a Prefeitura de Diadema informou que tem divulgado os dados com transparência e que fica à total disposição dos dois pesquisadores.