Jamaica reabre fronteiras para turistas após três meses

15/06/2020 | 11:48



Com pouco mais de 600 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e apenas 10 mortes registradas até o momento, a Jamaica abrirá as fronteiras turísticas a partir de hoje (15 de junho). A ilha caribenha estava com voos restritos desde março, tanto que enfrenta dificuldades para repatriar quase 8.000 jamaicanos que estavam no exterior.

Novas regras para entrar na Jamaica

De acordo com o novo protocolo de segurança implementado pelo país, todos os visitantes serão submetidos a triagens que incluem medição de temperatura e observação de sintomas. Se a temperatura estiver elevada, o turista poderá passar por verificação adicional – incluindo testes, se necessário. Qualquer pessoa que apresentar sintomas ou estiver doente será colocada em quarentena.

“Estamos confiantes de que, assim que houver uma retomada da economia, os jamaicanos trabalharão em conjunto para garantir uma experiência segura para quem trabalha com turismo, suas famílias e os visitantes, preservando experiências autênticas que os viajantes buscam quando se dirigem a nossas faixas litorâneas”, afirma Donovan White, diretor de turismo da Jamaica

Os protocolos de saúde e segurança da Jamaica serão revisados a cada duas semanas, prazo consistente com a abordagem do governo para avaliar a situação global do COVID-19. À medida que descobertas médicas e sobre o vírus avançam ou grupos de risco mudam, a Jamaica fará as revisões necessárias e apropriadas dos respectivos protocolos.

