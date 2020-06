Nickelodeon confirma que Bob Esponja é personagem LGBTQ+

14/06/2020 | 15:08



"Celebrando o orgulho com a comunidade LGBTQ + e seus aliados neste mês e todos os meses", escreveu a empresa de entretenimento juvenil em um post com o protagonista do desenho Bob Esponja Calça Quadrada. Além do animal marinho, a postagem também traz imagens de Korra, de A Lenda de Korra, e de Schwoz Schwartz, de Henry Danger.

Veja a publicação da Nickelodeon sobre o mês do orgulho LGBTQ+:

Clique aqui

Em 2002, a mídia norte-americana relatou que produtos do Bob Esponja tinham grande popularidade entre o público gay. Já em 2005, grupos conservadores cristãos nos Estados Unidos afirmaram que o personagem principal da animação e seu melhor amigo Patrick eram usados para disseminar a homossexualidade.