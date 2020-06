12/06/2020 | 18:24



De acordo com dados consolidados no começo da noite desta sexta-feira (12) pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil tornou-se hoje o segundo país com mais mortes causadas pela covid-19 em todo o mundo, superando o Reino Unido. Segundo o Conass, que considera os dados informados pelas secretarias de saúde de todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal, 42.161 pessoas morreram no Brasil em razão de terem sido contaminadas pelo novo coronavírus. O número atualizado hoje pelo governo britânico informa que 41.481 são os óbitos no Reino Unido até o momento.

O total de mortos no Brasil aumentou em 1.242 nas últimas 24 horas, enquanto no mesmo período o Reino Unido identificou 202 mortes associadas à covid-19. À frente do total de mortos pela doença no Brasil está somente o dado dos Estados Unidos, que registrou mais 947 mortes por covid-19 e agora tem 113.914 vítimas fatais do novo coronavírus, segundo o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

No total de casos, o Brasil também é o segundo do mundo, novamente atrás dos Estados Unidos. São agora 843.406 contaminações identificadas aqui (aumento de 40.578, um novo recorde) e 2.016.027 nos Estados Unidos (acréscimo de 21.744 casos). Mais uma vez o Brasil foi o país que mais registrou novos casos e também novas mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas.

Apesar do constante crescimento de casos e de mortes por covid-19, vários Estados brasileiros estão atualmente em fase de reabertura de suas economias. Nos últimos dias, dezenas de Estados americanos experimentaram aumentos nos números da covid-19, incluindo Texas, Califórnia e Flórida, o que aumentou temores de uma segunda onda de contaminações e acabou afetando negativamente mercados financeiros de todo o mundo. Segundo a mídia local, hoje o Estado da Carolina do Sul registrou 770 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde.