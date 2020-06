Adolescente de 16 anos é aposta da LOUD para a Copa 'Free Fire'

Luís Felipe Soares



13/06/2020 | 23:59



A mais recente aposta da Loud, organização de Free Fire, foi apresentada. Trata-se de Willian ‘Noda’ de Oliveira, o jogador que vinha aparecendo nas primeiras rodadas da Copa Free Fire sem qualquer informação. Natural de São Paulo, o adolescente de 16 anos foi descoberto pelo grupo em meio a um torneio de um contra um, sendo que sua performance chamou a atenção.

“Esta oportunidade vai mudar totalmente a minha vida, não só no ponto de vista pessoal como no financeiro. Estou muito animado e também muito ansioso!”, comenta o novo pro-player. “Nunca treinei tanto como atualmente, pois quero ajudar meu time na parte de comunicação e rush, dando o máximo para mostrar por que fui escolhido pela Loud. A ficha ainda não caiu.”

Ele chega para substituir Bradoock, um dos primeiros jogadores de Free Fire da organização e que, atualmente, está se dedicando como streamer e criador de conteúdo on-line.

Organizado pela empresa Garena, o torneio de Free Fire reúne as 18 melhores equipes do País, com confrontos que seguem até 19 de julho.