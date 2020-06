Natura &Co deve retomar atividades em áreas atingidas por ataque cibernético

12/06/2020 | 10:57



A Natura &Co anunciou nesta sexta-feira, 12, que planeja reiniciar alguns dos seus sistemas afetados por um recente ataque cibernético ao longo da próxima semana. Até o momento, afirma a empresa, a investigação "ainda não antecipa que seja provável que detalhes de cartão de crédito tenham sido afetados, tendo em vista que seu principal website de e-commerce não armazena essas informações".

Em fato relevante, a companhia acrescenta que a Avon prossegue com as investigações e avaliando a extensão do incidente, incluindo o potencial comprometimento de dados pessoais.

No último dia 9, a Avon, sua subsidiária, sofreu um ataque cibernético que interrompeu alguns sistemas e afetou parcialmente suas operações.