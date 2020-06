Santo André ganha mais 110 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com Covid-19

Do Dgabc.com.br



11/06/2020



Santo André passou a contar nesta quinta-feira (11) com mais 110 leitos para tratamento de pacientes com Covid-19, com a finalização das obras do terceiro hospital de campanha do município, instalado no campus Santo André da Universidade Federal do ABC (UFABC). Do total de leitos, dez são de UTI e outros dez são voltados ao atendimento de gestantes e puérperas, em uma ala exclusiva.

“Trata-se de uma parceria muito importante para a cidade, que agora está materializada nestes 110 leitos para continuarmos cuidando cada vez mais da nossa gente. Vale destacar que o álcool em gel a ser utilizado será produzido em laboratório da Universidade, por meio de projeto conduzido por professores e técnicos administrativos da UFABC. Mais um produto e serviço da pesquisa que a universidade faz”, destaca o prefeito Paulo Serra.

O hospital de campanha foi instalado no espaço do Ginásio Poliesportivo da UFABC. O campus foi dividido em dois diferentes setores, para garantir que não haja interação entre os públicos. Desta forma, tanto a circulação de pedestres, quanto a de veículos das pessoas vinculadas ao hospital, ficará restrita à área externa localizada ao lado do ginásio, que possui acesso pela avenida dos Estados.

O reitor da UFABC, Dácio Matheus, ressalta a atuação da Universidade nesta iniciativa. “É uma obrigação da Universidade Federal do ABC apoiar a comunidade com mais este serviço que estamos prestando para a população, nesta parceria com a Prefeitura de Santo André, Governo do Estado e Governo Federal, com recursos do MEC, também. Fazer ensino, pesquisa e extensão, é justamente a nossa relação com a sociedade do ABC e do Brasil, e essa iniciativa é parte da nossa missão. Nos sentimos honrados em prestar este serviço”.



O novo espaço começará a ser utilizado de acordo com os índices de ocupação do Estádio Bruno José Daniel, que foi o segundo hospital de campanha inaugurado na cidade. O primeiro hospital de campanha foi instalado no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.



Planejamento – O combate ao coronavírus em Santo André é centrado principalmente no planejamento, que levou a cidade a se preparar com antecedência e estruturar a rede de saúde para atender os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.



Por causa das medidas adotadas pela Prefeitura desde o início da pandemia, Santo André é hoje uma das cidades mais bem preparadas para enfrentar a doença e preservar vidas. Com a entrega dos 110 leitos da UFABC, a cidade passou a contar com 410 novos leitos para tratamento de Covid-19, sendo 180 no Complexo Pedro Dell’Antonia e 120 no Estádio Bruno Daniel.



A Secretaria de Saúde reforça que as UPAs e Unidades de Saúde continuam sendo a referência para o atendimento inicial de casos de coronavírus. Os hospitais de campanha funcionam como retaguarda do serviço público de saúde e os pacientes chegam, exclusivamente, transferidos por ambulâncias.