Thais Fersoza se emociona ao falar de reação de Melinda ao ver madrinha usando máscara durante a quarentena

11/06/2020 | 11:10



Thais Fersoza e Michel Teló participaram do programa Lady and Bofe, apresentado por Tatá Werneck e Rafael Vitti, na noite da última quarta-feira, dia 10. O casal abriu o jogo sobre alguns perrengues na quarentena e a atriz acabou se emocionando ao relembrar de um momento da filha, Melinda, ao ver a tia de longe por causa do isolamento social.

- A Melinda olhou para ela e falou: Dinda, que saudade do seu abraço né. Deixa eu só ver sua boquinha, disse em meio às lágrimas.

A esposa do sertanejo ainda entregou que a intimidade entre os dois ficou ainda mais estreita durante a quarentena:

- Eu não gostava de fazer xixi com Michel no banheiro, agora faço., disse aos risos.

O cantor ainda revelou que o casal tem tido dificuldades para entreter Melinda e Teodoro no período em que todos estão em casa confinados. Além de pegar o filho caçula deitado em cima do piano, Teló também contou que ainda precisa lidar com as loucuras da esposa com a higiene da casa:

- E eu brigo com ela quando vem essas loucuras de higiene!, contou.

Enquanto o programa ia ao ar, Thais compartilhou uma foto dela e Michel Teló curtindo a noite a dois. Os dois aproveitaram para tomar um vinho na área externa da casa de forma bem romântica: A foto é dele, mas a sorte é minha, escreveu a beldade.

Teló também compartilhou o momento a dois com a esposa e ainda relembrou outro momento do dia em família. O cantor sertanejo fez uma atividade com as crianças e brincou de criar colares com macarrão.