Delta adota medidas de segurança do check-in à retirada da bagagem

Redação

Do Rota de Férias



09/06/2020 | 11:18



A Delta, companhia aérea americana que realiza voos em diversas rotas pelo mundo, inclusive entre destinos de Brasil e Estados Unidos (temporariamente limitados), adotou uma série de medidas de segurança e higienização para receber os passageiros. O protocolo vai do momento do check-in até a retirada da bagagem no destino final, abrangendo desde o aeroporto até o comportamento a bordo. Confira algumas diretrizes.

Medidas de segurança adotadas pela Delta

No aeroporto

Para fazer o check-in sem tocar em telas instaladas nos aeroportos, a recomendação é baixar o aplicativo Fly Delta, que permite gerar um cartão de embarque digital.

Os saguões de check-in, quiosques de autoatendimento, balcões junto aos portões de embarque e áreas de retirada de bagagens usados pela companhia são limpos várias vezes ao dia. Ao menos nos próximos meses, os funcionários usarão a a spersão eletrostática em todos os aeroportos em que a Delta mantém operações nos Estados Unidos. A companhia também iniciou o processo de aspersão eletrostática nos pontos de verificação da Administração de Segurança no Transporte (Transport Security Administration – TSA) em mercados-chave e está trabalhando com o órgão para fornecer esse mesmo procedimento de desinfecção a todos os pontos de checagem nos aeroportos que a Delta atende nos Estados Unidos.

Em todo o mundo, protetores de plexiglass estão sendo instalados em todos os balcões de check-in da Delta, nas salas VIP da empresa e nos balcões dos portões de embarque.

Estão sendo colocados marcadores de distância social nos saguões de check-in, no check-in dos Delta Sky Clubs, nos portões de embarque e no final das pontes de embarque para incentivar os clientes a guardar distância uns dos outros. Os funcionários e avisos em todo o aeroporto também lembram os passageiros de manter o espaçamento.

Estações de desinfetante para as mãos –estarão disponíveis nos saguões de check-in, nos portões de embarque, nos Delta Sky Clubs e em todas as pontes de embarque pertencentes à companhia.

Os passageiros da Delta e os funcionários que lidam diretamente com o público devem usar máscara facial para assegurar proteção extra.

A empresa está testando a distribuição de kits de cuidados aos clientes, disponíveis em todos os balcões e portões de embarque da companhia desde 5 de junho. Os kits contam com um lenço desinfetante para as mãos, uma máscara e um cartão informativo.

Experiência a bordo