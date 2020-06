Região ultrapassa os 10 mil casos confirmados da Covid

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/06/2020 | 23:59



O Grande ABC ultrapassou ontem os 10 mil casos confirmados do novo coronavírus em munícipes das sete cidades. Os boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras acrescentaram 286 novos pacientes à contagem, que totalizou 10.073 infectados pela Covid-19.

Destes, a maior parte está em Santo André: 3.721. Os demais estão distribuídos entre São Bernardo (2.615), São Caetano (1.292), Diadema (1.637), Mauá (490), Ribeirão Pires (224) e Rio Grande da Serra (94).

Já com relação às vítimas fatais, a região chegou a 763, ou seja, 20 a mais do que o informado na véspera. São Bernardo lidera o ranking com 238 óbitos (dois novos contabilizados ontem), seguida por Santo André (183), Diadema (155), Mauá (93), São Caetano (63), Ribeirão Pires (22) e Rio Grande (nove).

Os casos suspeitos (pacientes que aguardam resultados de testes) alcançaram 16.004. Por outro lado, o número de recuperados (altas médicas) atingiu 3.402.

Já no Estado de São Paulo, segundo publicação da Secretaria da Saúde, são 144.593 casos confirmados e 9.188 mortes (5.314 homens e 3.874 mulheres, sendo 73,2% do total com 60 anos ou mais) relacionadas ao novo coronavírus. Já os recuperados somam 27.118.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, são 37.134 perdas e 707.412 pessoas infectadas – únicos números divulgados ontem.