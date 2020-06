Airbnb anuncia programa de limpeza para o futuro das viagens

Redação

Por conta da pandemia do covid-19, o Airbnb desenvolveu um novo protocolo de higienização para orientar anfitriões e hóspedes com foco na saúde e na segurança da comunidade. A iniciativa teve início nos Estados Unidos e será ampliada para todos os países em que o aplicativo de compartilhamento de acomodações atua, inclusive o Brasil.

Batizada de Programa Avançado de Limpeza, a diretriz foi desenvolvida, de acordo com o Airbnb, a partir da orientação de autoridades sanitárias e em parceria com especialistas em hospitalidade e higiene médica locais. A ideia é capacitar os anfitriões na hora de higienizar todos os cômodos de uma casa e certificar-se de que as acomodações estarão dentro dos padrões estabelecidos.

“O futuro das viagens dependerá de uma nova zona de conforto, com a privacidade e os benefícios de um lar longe de casa, sem multidões ou alta rotatividade. Estamos trabalhando com especialistas líderes em saúde e higiene para que a hospitalidade, que é marca registrada da nossa comunidade, possa incorporar essas orientações e atender a novas preferências pessoais”, afirma Greg Greeley, presidente de Acomodações do Airbnb.

Como será a limpeza das acomodações do Arbnb

O novo protocolo desenvolvido pelo Arbnb inclui informações específicas a respeito da prevenção ao covid-19, como o uso de equipamentos de proteção individual (como máscaras e luvas) para os anfitriões e seus assistentes na hora de fazer a limpeza. Também são apontados quais são os desinfetantes certificados pelas autoridades sanitárias.

No que se refere às reservas, uma das novidades é que será necessário aguardar um período de 24 horas, após a última estadia, antes que o próximo hóspede entre na acomodação. A ideia é diminuir eventuais riscos de contaminação.

Os anfitriões que não puderem se comprometer com o Protocolo de Higienização poderão optar por um novo recurso chamado Intervalo entre Reservas, que estabelece um período maior, de 72 horas, entre o fim de uma estadia e o início de outra. Esse período é baseado em recomendações de especialistas, segundo o Arbnb.

Os hóspedes, por sua vez, poderão identificar e reservar as acomodações incluídas no Programa Avançado de Limpeza logo após a adesão dos anfitriões.

O futuro das viagens

Mais de 90% dos anfitriões de Austrália, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Itália, México e Reino Unido, 92% estão dispostos a se hospedar com frequência igual ou maior do que antes da pandemia do covid-19. O dado é de uma pesquisa realizada pelo Arbnb no início de abril.

De acordo com estudo da US Travel Tracker da Skift, os viajantes tendem, nos próximos meses, a evitar o excesso de interação ou regiões de trânsito intenso de pessoas. O levantamento destaca que a pandemia “fará com que as pessoas prefiram atividades e experiências que envolvam menos exposição a multidões, maior controle em relação ao seu entorno e mais garantias de limpeza, pelo menos no curto prazo”.

Os destinos mais hospitaleiros do Brasil pelo Airbnb

