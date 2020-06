Maia: comissão da Câmara que trata da covid-19 vai se debruçar sobre estatísticas

08/06/2020 | 09:00



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reagiu à alteração na divulgação de mortes e infecções por covid-19 e cobrou o Ministério da Saúde em relação à divulgação dos números da doença no Brasil. "Brincar com a morte é perverso. Ao alterar os números, o Ministério da Saúde tapa o sol com a peneira", afirmou o deputado no Twitter. "É urgente resgatar a credibilidade das estatísticas. Um ministério que tortura números cria um mundo paralelo para não enfrentar a realidade dos fatos."

"A comissão externa da Câmara que trata da covid-19 vai se debruçar sobre as estatísticas", continuou. Segundo ele, "é urgente" que o Ministério da Saúde divulgue os números "com seriedade, respeitando os brasileiros e em horário adequado". "Não se brinca com mortes e doentes", finalizou.

Na noite deste domingo, o Ministério da Saúde divulgou números contraditórios sobre a doença. Às 20h37, as informações oficiais divulgadas pelo ministério eram de 1.382 novos óbitos em 24 horas (um recorde para um domingo) e 12.581 novos casos de infectados, no mesmo período. Entretanto, às 21h50, a plataforma oficial trazia dados diferentes: 525 novas mortes e 18.912 casos novos confirmados.