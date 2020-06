Ex-Paquita, Juliana Baroni entrega como é estar em isolamento com a ex de seu atual marido: - Me sinto como os Novos Baianos numa comunidade hippie

07/06/2020 | 12:10



Juliana Baroni está vivendo uma experiência e tanto durante este período de isolamento social! Em entrevista ao jornal Extra, a ex-Paquita contou que está em quarentena com o marido, o economista Eduardo Moreira, a filha do casal, Maria Eduarda, e a ex-esposa de Eduardo - assim como o atual marido dela e os dois filhos que nasceram da antiga relação. Inusitado, não é?

- Enquanto as pessoas têm seu gabinete do ódio, somos o gabinete do amor. Me sinto como os Novos Baianos numa comunidade hippie, entregou Juliana.

No bate-papo, Eduardo ainda explicou como toda a situação aconteceu.

- Chamei minha ex-mulher e o marido dela, o filho dele, e meus filhos para fazermos a quarentena juntos. Somos amigos e isso possibilita estarmos juntos e seguros, disse. Todos estão em um sítio no interior do estado de São Paulo.

A atriz ainda revelou um segredo que salvou o seu casamento com o amado.

- Muitas vezes sou o grilo falante. Digo que meu casamento foi salvo graças ao equilíbrio que aprendemos com ioga e meditação. Passamos um ano fazendo um curso, fizemos um retiro espiritual também. Todos os fins de semana tivemos esse compromisso.