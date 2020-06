Fred chega ao Fluminense de bicicleta, assina até julho de 2022 e já está no BID

05/06/2020 | 20:32



Fred agora é oficialmente jogador do Fluminense. Anunciado como reforço pelo clube no último domingo, o centroavante concluiu nesta sexta-feira a sua viagem de bicicleta, iniciada em Belo Horizonte, para se apresentar ao time no Rio. E já até teve o seu contrato registrado no BID da CBF.

Na chegada ao Rio, na sede das Laranjeiras, Fred assinou o seu contrato até 21 de julho de 2022, uma data emblemática, pois será a da celebração de 120 anos de fundação do Fluminense. E ele poderá atuar pelo clube na retomada do futebol, ainda sem data para acontecer, pois as inscrições no Campeonato Carioca serão reabertas em função da pandemia do coronavírus que paralisou o torneio.

Ele, porém, ainda não atuou em 2020. E para entrar em forma, vai realizar os treinamentos remotos do Fluminense na sua residência em Belo Horizonte - ele retornou a Belo Horizonte, mas de avião, após cumprir os trâmites com o clube nas Laranjeiras.

O "Tour do Fred" se iniciou na segunda-feira, com o jogador saindo de Belo Horizonte, percorrendo cerca de 600 quilômetros pela Estrada Real, até Paraty, na noite de quinta-feira. De lá, em um carro seguiu para o bairro de Ipanema, no Rio, na última madrugada. Mas nesta manhã pedalou para ir às Laranjeiras, em uma iniciativa para arrecadar cestas básicas.

"Estou muito, mas muito feliz de estar de volta. É a realização de um sonho! Ainda mais podendo ajudar tantas pessoas com essas doações. É um momento muito emocionante para mim", destacou Fred. "Passa realmente um filme na cabeça. Vivi muita coisa nesse lugar... Emociona lembrar das conversas, das experiências que tive aqui dentro. Agora é uma história que estou reescrevendo", finalizou o camisa 9.

Fred jogou no Fluminense entre 2009 e 2016, período em que foi protagonista nas conquistas de dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2010 e 2012, além de ter sido fundamental para o clube escapar do rebaixamento em 2009, quando as chances de permanecer na elite nacional eram remotas.

Terceiro maior artilheiro da história do time tricolor, o centroavante estava no Cruzeiro até julho de 2022. O jogador tinha vínculo com a equipe mineira até o fim deste ano, mas, após o rebaixamento para a Série B, os dois lados entenderam ser melhor a rescisão do acordo.

No contrato fechado com o Fluminense, Fred vai abrir mão da maior parte de seus rendimentos para receber dois salários mínimos enquanto o Campeonato Brasileiro não começar. Ele já atuou em 288 jogos e marcou 172 gols pelo clube. Além dos títulos nacionais, também faturou um Carioca (2012) e uma Taça da Primeira Liga (2016).