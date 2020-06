Hapvida inicia testagem sorológica para o novo coronavírus

05/06/2020 | 16:28



A Hapvida anunciou a aquisição de 19 mil testes para detecção de infectados pelo novo coronavírus. O exame é do tipo sorológico, ou seja, indica a presença de anticorpos que combatem o vírus. O primeiro lote do exame será oferecido nas unidades próprias da Hapvida em Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Joinville (SC) e Ribeirão Preto (SP).

O teste Elecsys Anti-SARS-CoV-2, desenvolvido pelo laboratório Roche, acabou de ser aprovado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e já está em uso em países europeus, como Alemanha, e nos Estados Unidos.

De acordo com a Hapvida, o grau de sensibilidade é de 100% se o exame for realizado após 14 dias do resultado positivo do teste PCR, que detecta a presença do novo coronavírus na cavidade nasal. Já o grau de confiança é de 99,8%, sendo que os 0,2% restantes correspondem aos casos em que o exame pode confundir anticorpos contra outros tipos de coronavírus e gripes.

O exame também auxilia na detecção de pacientes que contraíram o vírus, mas tiveram infecção assintomática. A análise das amostras de sangue pelo Elecsys é feita em até 18 minutos, em sistemas que possuem capacidade de analisar até 300 exames por hora.