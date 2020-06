Ludmilla manda recado para os fãs e pede para que não atrapalhem seu treino

05/06/2020 | 16:10



Em meio à quarentena, Ludmilla compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta sexta-feira, dia 5, que foi parada por alguns fãs enquanto corria na Praia da Bica, onde mora, no Rio de Janeiro. Em seus Stories, a cantora pediu para que, nas próximas vezes, esperassem ela terminar o treino para falar com ela:

- Oi gente, boa tarde, como vocês estão? Acabei de treinar e de dar uma corridinha aqui na Praia da Bica, onde eu moro, e algumas pessoas tentaram me parar no meio da rua para conversar, não sei o que as pessoas queriam fazer, mas estavam fazendo aquele carinho que a gente gosta, mas na hora certa. Porque na hora que a gente está treinando... imagina, você está correndo ali e fica parando para todo mundo que te puxa? Não tem como. Assim, vocês acabam estragando o treino da pessoa, entendeu?

A artista comentou também que isso já aconteceu outras vezes, até mesmo durante treinos dentro de uma academia:

- A pessoa vem sentar em cima de mim para tirar uma foto, eu ali puxando coisa, posso me machucar e pode machucar você. Então, quando vocês me verem treinando, espera eu acabar, por favor. Para perto do meu carro, aí eu atendo, faço tudo.