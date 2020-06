'Se ocupação de UTI chegar a 63%, SP passa a próxima fase de quarentena', diz Covas

03/06/2020 | 14:22



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou que se a taxa de ocupação dos leitos de UTI, calculada pela média dos últimos sete dias, "se mantiver em 62%, 63%, vamos para a fase amarela na cidade de São Paulo". Até esta quarta-feira, 3, os índices que medem a ocupação de leitos estão em torno de 70% e por isso o município está classificado na fase 2 "laranja" do Plano São Paulo, que oferece medidas mais restritivas de quarentena.

Já em critérios como a quantidade de leitos de UTI de responsabilidade do município por 100 mil habitantes, números de novos casos nos últimos sete dias e quantidade de novas internações, o município se encontra na fase 3 "amarela".

Covas também afirmou que para medidas como o número de leitos de UTI instalados na cidade para 100 mil habitantes e número de óbitos, a região se encontra na fase 4 "verde", mais permissiva. Entretanto, por definição do Estado, a fase de quarentena para cada região é dada de acordo com as taxas que indicam maior proximidade com o colapso do sistema de Saúde.