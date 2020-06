Thais Fersoza se derrete ao ver declaração de amor de Melinda para Teodoro

03/06/2020 | 13:11



Thais Fersoza nunca escondeu ser uma mamãe coruja! A atriz é mamãe de Melinda e Teodoro, ambos frutos de seu relacionamento com Michel Teló. E no Instagram, ela mostrou um momento mais do que fofo que rolou com os pequenos. No vídeo, Melinda aparece conversando com Teodoro, quando diz:

- Você é o melhor irmão do mundo!

Depois, ela ganha um beijo do irmão.

Na legenda, Thais escreveu:

E por aqui o dia começa assim.. com AMOR! E o orgulho da mãe de ver essas coisas?! Ah meu coração! Obrigada, Senhor, por pequenos tão amorosos! Filhos são reflexos dos pais e isso preenche meu coração! Tava filmando o papo e... Lindezos! Ps.: claro que têm momentos de briga, tá, gente? São crianças normais... que disputam brinquedo, fazem manha... tudo normal! Hahahaha. Mas de fato são muito chameguentos um com outro! Gostoso demais!

Muito amor, né!