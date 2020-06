02/06/2020 | 15:10



Flavia Pavanelli é uma das famosas que está curtindo o TikTok durante a quarentena! A influenciadora já fez sucesso ao publicar uma pegadinha feita pelo noivo e, agora, chamou a atenção ao surgir com um look bem diferente daquele que estamos acostumados a ver em suas fotos.

No aplicativo de vídeos, Flavia decidiu fazer uma retrospectiva de seus visuais ao longo do ano, começando de janeiro até maio. O vídeo é bem engraçado e mostra que ela começou muito estilosa mas, no fim, se tornou gente como a gente ao aderir os moletons larguinhos no isolamento social.

Legal, né?