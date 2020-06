Respeite a região, sr. Doria

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 09:44



O tratamento discriminatório que o governador João Doria (PSDB) deu à região, ao anunciar o plano estadual de retomada econômica após a quarentena imposta pelo novo coronavírus, foi a gota d’água que pôs fim à paciência que os prefeitos das sete cidades tinham com o chefe do Executivo paulista. Ao permitir a reabertura imediata, e gradual, da Capital, deixando fechadas as outras 38 cidades do bloco metropolitano, o tucano despertou a ira dos políticos, aí incluídos fiéis aliados. Em entrevista ao Diário, o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Gabriel Maranhão, subiu o tom e cobrou mais diálogo do líder bandeirante.

Faz tempo que a população do Grande ABC vem acumulando frustrações com o comando do governo. A decepção maior certamente foi o sepultamento do sonho de a região ser contemplada com ramal do Metrô via Linha 18-Bronze, projeto já licitado que foi descartado no meio do ano passado por João Doria, sob o argumento de que o Estado não tinha dinheiro para executá-lo – justificativa utilizada recorrentemente, aliás, sempre que estão em discussão investimentos nos sete municípios.

A tudo as lideranças e a sociedade locais ouviram caladas. Mas o tratamento diferenciado conferido pelo governador à região no plano de retomada econômica anunciado na semana passada foi demais. Como as sete cidades possuem indicadores melhores que os da Capital no enfrentamento à Covid-19, ficou nítido que Doria agia politicamente para prejudicar o Grande ABC. Sabe-se lá por quais razões.

O comportamento absolutista do tucano, avesso à troca de ideias com os outros atores envolvidos no teatro dos acontecimentos, recebeu críticas contundentes de Gabriel Maranhão, que certamente fala em nome dos outros seis colegas. Que João Doria ouça a cobrança do presidente do Consórcio Intermunicipal e amplie os canais de diálogo com as lideranças políticas e civis do Grande ABC. A região já cansou de ouvir dos subordinados do governador negativas para todos os seus anseios.