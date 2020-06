Região oferece mais de 400 oportunidades de emprego

Do Diário do Grande ABC



Quem está à procura de uma nova oportunidade de emprego no Grande ABC tem à disposição 416 vagas nesta semana. Os salários podem chegar a até R$ 3.000 para vagas na área da saúde.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André possui 64 oportunidades. Entre elas, há opções de balconista de açougue (22) e auxiliar de confeiteiro e padeiro (10). Os candidatos devem enviar currículo para o e-mail sssilva@santoandre.sp.gov.br ou para eavseregati@santoandre.sp.gov.br, e informar no documento o número do CPF para cadastro no sistema.

Em São Caetano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico conta com o Portal do Emprego https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano, pelo qual as pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente, preenchendo uma ficha com todos os dados, com possibilidade de cadastro de currículo e anexo de documentos, certificados de formação e foto. Atualmente estão disponibilizadas 64 vagas de emprego.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) oferece 48 oportunidades, disponíveis no aplicativo Sine-facil para candidatos que já têm cadastro no CPTR.

Ribeirão Pires informou que há vagas de costureira em geral, mas não forneceu o número de oportunidades. O cadastro é feito pelo site www.empregabrasil.mte.gov.br.

COM SALÁRIOS

A agência de recrutamento Luandre, com unidade em Santo André, tem 240 vagas, com destaque na área da saúde. Na cidade são 20 oportunidades, entre as quais para técnico de enfermagem em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com salários entre R$ 2.500 e R$ 3.000, e auxiliar de enfermagem para pronto atendimento com remuneração entre R$ 2.000 e R$ 2.500.

Em São Bernardo, a agência disponibiliza 220 postos de trabalho. Há vagas para técnico de enfermagem em UTI neonatal e fisioterapeuta, com salários entre R$ 2.500 e R$ 3.000. As inscrições podem ser feitas de maneira gratuita pelo site www.candidato.luandre.com.br ou pelo aplicativo disponível para sistemas Android e iOS.

