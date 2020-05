Recaídas, massagem erótica e Cabine dos Segredos marcam o segundo episódio do De Férias com o Ex!

29/05/2020 | 11:10



A sexta temporada do De Férias com o Ex já está cheia de babados! Na noite da última quinta-feira, dia 28, foi ao ar o segundo episódio e, com ele, a resolução do mistério envolvendo a suíte master, além da chegada de novos ex's namorados!

Mina foi a sortuda da vez e garantiu sua primeira noite no quarto mais almejado da casa! Ela já tinha ficado com Rafael e Caio, mas pegou todo mundo de surpresa ao escolher Flávia para ser sua companhia. Ao chegar lá, porém, a gaúcha foi surpreendida por um ex chamado Diego Poggetti e precisou escolher novamente com quem passaria a noite. No fim, o girl power ganhou e rolou até massagem erótica de Mina em Flávia, que tirou a blusa e ficou com os seios à mostra.

Mas não foram só elas que se deram bem, João Hadad e sua ex Rebecca tiveram uma recaída que terminou de baixo dos edredons! Mesmo em clima de tensão, os dois deram uma pequena trégua e foram os primeiros a fazerem sexo na temporada!

No segundo episódio também estreou a dinâmica da Cabine dos Segredos, em que cada um dos participantes deveria eleger seu crush. Os mais votados foram Caio e Bárbara, que puderam escolher alguém para um date especial! Acompanhados de Mina e João, os quatro curtiram um jantar e até rolou beijo entre o capixaba e a nordestina. O clima de romance entre os dois, inclusive, se estendeu até a casa - o que não agradou Rebecca e muito menos Novinho, que estava de olho em Bárbara e decidiu focar em outra pessoa... O carioca deixou a dor de cotovelo de lado e curtiu uma noite quente com Flávia!

Mas o tablet do terror não quis facilitar as coisas para Matheus Novinho e, sem mais nem menos, trouxe do mar mais uma ex! Ele, Caio e Flávia foram convidados para um passeio que resultou na chegada de Camilla Costa! A loira saiu para conhecer Jericoacoara com Caio, mas os dois só ficaram na amizade e mais tarde ela e Novinho ficaram à sós... O que levou mais uma recaída!