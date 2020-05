29/05/2020 | 11:08



O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29, publica decreto que qualifica no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), "para fins de desestatização", três terminais pesqueiros: Terminal Pesqueiro Público de Belém, no Estado do Pará; Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo, no Estado da Paraíba; e Terminal Pesqueiro Público de Manaus, no Estado do Amazonas.