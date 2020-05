Vídeo: explore da sua casa as maravilhas do Yosemite Park

Redação

Do Rota de Férias



29/05/2020 | 08:18



O Yosemite Park, na Califórnia, é uma das áreas verdes mais deslumbrantes dos Estados Unidos. Quem vai até lá pode fazer diversos tours para ver desde cachoeiras até árvores gigantes.

Mariposa Grove

Divulgação Mariposa Grove

Um dos trechos mais famosos do Yosemite Park é o de Mariposa Grove, no qual uma trilha a pé, que dura cerca de 20 minutos, leva a duas das sequoias gigantes mais famosas do planeta. Uma é a Grizzly Giant, com mais de 60 metros de altura e quase 30 metros de circunferência; e a outra é a California Tunnel Tree, tão alta e larga que um carro é capaz de passar por um vão em sua base.

Yosemite Valley

Outro ponto que vale a visita é Yosemite Valley. Ali, à beira da estrada, há vários mirantes, entre os quais desponta o Tunnel View. O lugar é maravilhoso e reúne, em uma única paisagem, o monólito El Capitan, a cúpula de granito Half Dome e a cachoeira Bridalveil Fall, com 189 metros de altura.

Trilhas e cachoeiras

Para quem gosta de trekking, há 1.287 km de trilhas que podem ser percorridas a pé ou de bike em Yosemite Park, com as mais variadas dificuldades. Para se aproximar da cachoeira Bridalveil Fall, por exemplo, é fácil: basta parar o carro próximo à base e caminhar por alguns minutos. Não deixe de levar uma capa de chuva, pois você vai se molhar.

Stephen Lam Yosemite Falls

Com um pouco mais de esforço é possível chegar a Vernal Fall, igualmente linda, com 97 metros. A maior estrela do pedaço, entretanto, se exibe após uma trilha puxada, montanha acima e nas pedras, que dura cerca de 1h30min. Trata-se das Yosemite Falls, cuja queda mais alta tem 435 metros. É indicada para quem tem mais preparo físico.