Em Portugal, Pedro Scooby desabafa sobre críticas e faz teste do coronavírus para poder ver os filhos: - Bizarro

25/05/2020 | 12:10



Após ficar um tempo afastado de seus filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani, Pedro Scooby finalmente conseguiu viajar para Portugal, onde as crianças moram! Ele estava no Brasil cumprindo a quarentena por conta do coronavírus, mas com a abertura de fronteiras, viajou para a Europa. Por lá, primeiro falou no Stories sobre as críticas que recebe constantemente por meio das redes sociais:

- Eu estava lendo uns comentários aqui e me veio uma coisa na cabeça. As pessoas hoje em dia têm uma facilidade, na internet, de agredir as pessoas, que eu fico impressionado. E aí muitas vezes algumas pessoas falam: pessoa pública tem que aguentar, tem que aguentar o elogio, mas tem que aguentar o julgamento também ou a agressão. Bom, vamos lá. Duas coisas: uma, você passa na rua e olha uma pessoa que está mal vestida, você fala: fala aí, mal vestido! Você vê uma pessoa que não gosta e fala: ô seu filho de uma p**a! Você não faz isso, entendeu? Só que a internet deu um poder muito grande para os covardes, porque isso é covardia. Você saber que você está protegido por um Instagram trancado ou por um Instagram falso.

O surfista ainda continua:

- E a outra coisa é: eu tento me colocar no lugar das pessoas, sempre. E uma coisa que eu fiquei pensando, eu nunca chegaria para uma pessoa na minha vida, que eu sigo, que eu admiro, que seja um ídolo meu e entraria no Instagram dele para agredi-lo. Então, para com essa covardia e de se esconder atrás do Instagram e se você não gosta da pessoa só não segue. Simples assim.

Depois, também por meio de Stories, o ex de Anitta contou aos seus seguidores que havia feito o teste do coronavírus, para saber se ele pode ou não ver seus filhos:

- Fui fazer o teste do coronavírus agora e que agonia. O cara enfia um cotonete aqui no nariz que vai parar lá na garganta. E aí ele faz desse lado e depois faz do outro. Bizarro. Bom, mas pelo menos daqui 24 horas eu vou estar sabendo se eu tenho alguma coisa ou não, porque bem eu tô. Quero ver as crianças, chegar com o testezinho na mão: papai chegou!