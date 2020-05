Mayra Cardi diz que sua filha será escolarizada em casa

24/05/2020 | 19:10



Mayra Cardi frequentemente dá o que falar na internet. Desta vez, ela virou assunto porque contou aos seus seguidores que não pretende pôr a filha, Sofia, na escola tão cedo.

Mayra explicou, em uma série de vídeos postados no Instagram no último sábado, dia 23, que quer acompanhar de perto a educação da pequena, e, por isso, ela fará as aulas em casa:

- Não vou colocá-la para estudar, ela vai fazer homeschooling [educação domiciliar]. Porque eu quero ter certeza que tipo de educação ela está tendo, que tipo de desenvolvimento. Até os sete anos de idade, você forma muito a personalidade da criança.

E continuou:

- [Quero] que os professores venham em casa porque precisa ser dentro do que acredito, estudo, do que me dedico. Se não, não faz sentido tudo que eu faço na minha vida de estudar tanto inteligência emocional, desenvolvimento do ser humano, para colocar ela em uma escola que não vou ter certeza do que vai estar sendo entregue ali.