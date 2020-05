Diego Hypólito se compara com foto de 2014 e fica surpreso com a transformação

24/05/2020 | 10:11



Não tem como negar que hoje em dia não são apenas as mulheres que se preocupam com a imagem e com parecer cada dia mais bonita e jovem. Há tempos, os homens também entraram nessa lista. Alguns famosos se preocupam, e muito, com a vaidade.

O ginasta Diego Hypólito fez questão de mostrar como mudou depois de se submeter a alguns procedimentos estéticos. Ele se comparou atualmente com uma foto de 2014 e listou o que já mudou em seu rosto:

''Socorro! Sempre posto comparação! Estou tentando parar, mas essa foto eu recebi hoje pelo insta! E fiquei de cara! Implante capilar, lentes dentárias, aumentei a boca, harmonização facial...10 anos mais jovem, escreveu.