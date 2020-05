Eduardo Costa diz que não é mais viciado em sexo: -Só que tenho a mesma fome, se pudesse teria muitas mulheres

24/05/2020 | 10:10



Eduardo Costa abriu o jogo sobre sua vida pessoal em entrevista à Fábia Oliveira, do jornal O Dia. O cantor sertanejo, que já é conhecido por algumas polêmicas, entregou que não é mais viciado em sexo, embora tenha a mesma vontade de sempre. Solteiro, ele afirmou que tem se policiado quanto ao assunto e que sonha em ter uma família e, se pudesse, teria muitas mulheres:

- Eu mudei muito. Estou ficando mais maduro e como não tenho ninguém, estou solteiro, tenho me policiado bastante. Procuro cuidar das pessoas que estão próximas a mim. Como homem solteiro, eu fico com alguém , dou uns beijos... mas, hoje em dia, eu estou mais leve, mais tranquilo e não tenho mais aquele vício no sexo. Só que tenho a mesma fome, a mesma gana pelo sexo. Se pudesse, eu teria muitas mulheres, mas eu me coloco no lugar delas e eu não queria em hipótese alguma deixar alguém chateado, alguém magoado, nenhuma mulher triste comigo. Por isso, hoje, eu prefiro me resolver me sozinho em certas horas porque se você vai trocando de mulher, você vai trocando de energia, você acaba se contaminando demais. Então, hoje em dia, tenho me policiado bastante para ter uma vida mais saudável com relação a isso... Estou mais tranquilo. Eu não procuro mais mulheres porque quando a gente procura, a gente acha... Eu espero que isso aconteça na minha vida para que eu possa ter uma família, ter filhos e ter um lar. Casa eu tenho, mas eu quero ter uma família.

O cantor,que já se envolveu com Antonia Fontenelle, também confessou que já falhou na hora H. No entanto, não vê problema nisso, desde que não seja por falta de tesão:

- Vixe Maria. Já falhei muitas vezes, mas não por falta de tesão. Às vezes por algo que aconteceu ali na hora. Eu acho que isso pode acontecer com qualquer homem. Se eu tivesse broxado por falta de tesão, eu teria ficado muito chateado, mas nunca falhei por isso. Falhei uma vez por câimbras nas pernas. Na hora do 'vamos ver'... deu câimbra. Outra vez o telefone tocou e apareceu o nome de outra mulher na tela e deu aquela broxada (risos)... Graças a Deus, consegui me recuperar. Não pode ficar com isso na cabeça porque pode virar psicológico.

O sertanejo ainda esclareceu os rumores que já teria se envolvido com menores de idade:

- Esse negócio de menor de idade é tão bobo. A minha mãe, por exemplo, me teve com 16 anos. Casou com 15 anos! A minha irmã teve o filho com 17 anos e eu sou contra a qualquer tipo de relação com menor. Acho agressivo, mas quando eu tinha 22 anos, eu namorava uma menina de 16 anos e, naquela época, eu era muito menino. Sabia que eu perdi a minha virgindade com 17 anos? Com 22 anos eu era um cara totalmente inexperiente sexualmente falando e eu acredito que não tinha muita diferença para a minha namorada da época. Hoje, eu com 40 anos ficar com uma menina de 16 anos, é feio. Agora, um cara com 20 anos não tem problema e a moça estiver de acordo e a família também estiver de acordo, tudo bem. As pessoas caçam cabelo em ovo... mas, menor de idade... Pelo amor de Deus! A gente tem que respeitar. Eu tenho filha, irmã, prima, sobrinha e não quero isso para a minha família. Acho que a gente tem que fazer com os outros o que permitiriam que fizesse dentro da nossa casa. Com a minha idade hoje não dá para ficar com uma menina de 20 anos. Não consigo nem me imaginar. Mas já namorei mulheres mais novas, claro.

Sobre os boatos de que já realizou muitas cirurgias plásticas, Costa afirma que realizou apenas uma, há cerca de anos. Ele ainda deseja fazer uma plástica no nariz, mas diz que não tomou coragem por medo de atingir sua voz:

- Eu fiz uma cirurgia plástica na minha vida. Fiz uma lipoaspiração há 10 anos e foi a única cirurgia plástica que eu fiz na vida. Muitas pessoas me perguntam se eu já fiz plásticas. Não fiz mesmo. Eu sou louco para fazer uma no nariz porque eu não gosto do meu nariz e não faço porque eu morro de medo de perder o meu timbre de voz. O timbre de voz está totalmente ligado ao nariz e a forma de respiração. Morro de medo de perder o meu jeito de cantar e que as pessoas se identificam. Eu prefiro conviver com esse nariz que eu não gosto muito. Fiz a lipo porque eu quis fazer, não tinha necessidade, mas eu não me arrependo. Fiz limpezas de pele e apliquei botox no rosto para dar uma melhoradinha na pele.