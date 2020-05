Roberto Justus reúne os cinco filhos pela primeira vez: Maior riqueza que construí

23/05/2020 | 10:11



Sabe aquele ditado quanto mais, melhor? Alguns famosos levaram a sério! Isso porque, para eles, ter uma família grande é sinônimo de felicidade. Roberto Justus, por exemplo, é pai de uma família bem grande!

Após deixar a maternidade com Ana Paula Siebert e a filha caçula, Vicky, nos braços, o empresário reuniu em casa todos os seus cinco filhos.

Os dois primeiros hardeiros, do casamento com Sasha Crysma, Ricardo e Fabiana apareceram lado a lado, enquanto a filha do segundo casamento com a empresária Gisela Prochaska, Luiza aparece no clique ao lado de Fabiana e também da baixinha Rafaella Justus, do casamento com Ticiane Pinheiro, que até então era a mais nova da família.

A maior riqueza que construí em minha vida! Meus 5 filhos! Ricardo, Fabiana, Luiza, Rafaella e Vicky. Família é tudo, escreveu ele na legenda do clique.