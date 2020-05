Livro brasileiro 'Espírito Perdido' ganha dois prêmios internacionais

Luís Felipe Soares



23/05/2020 | 23:59



O livro brasileiro Espírito Perdido (Editora Labrador), do escritor P.J. Maia, ganhou dois prêmios internacionais. A obra venceu como melhor livro de fantasia no Independent Press Award, em Nova York, nos Estados Unidos, e como escolha dos leitores no Wishing Shelf Awards, ocorrido em Londres, na Inglaterra.

Na história juvenil, a refugiada Keana vive em mundo estranho onde os deuses desfrutam de luxo e da vida eterna às custas dos humanos. As origens da personagem podem modificar a estrutura dessa realidade.

Espírito Perdido foi escrito originalmente em inglês para depois chegar ao mercado brasileiro, em maio de 2019. Há versão física (R$ 69,90, em média) e edição virtual (R$ 29,90, em média).