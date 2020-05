22/05/2020 | 10:51



O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, os nomes de dois diplomatas para o cargo de embaixador do Brasil, um na Argentina e outro no Chile. Reinaldo José de Almeida Salgado foi indicado para atuar na Argentina e Paulo Roberto Soares Pacheco, no Chile.

As indicações constam de mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 22.

Para assumir os postos, eles passam por sabatina no Senado e precisam ser aprovados por comissão e pelo plenário da Casa.