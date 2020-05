21/05/2020 | 09:38



O dólar abriu em alta modesta nesta quinta-feira, 21, após a forte queda da véspera, diante da cautela no exterior e com o cenário político local no radar. Lodo depois, o mercado inverteu para baixo, precificando a possibilidade de o Banco Central poder aumentar sua atuação no câmbio, se for necessário, conforme afirmou o presidente do BC, Roberto Campos Neto, em videoconferência com empresários na noite de quarta. Em relação à política monetária e econômica, a leitura é de que a autoridade monetária reforçou o cenário de que a taxa Selic pode cair, mas não muito mais. Às 9h24, o dólar á vista caía 0,58%, a R$ 5,6547. O dólar para junho recuava 0,66%, a R$ 5,6590.