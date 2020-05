Senac realiza evento on-line sobre cultura de paz

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/05/2020 | 17:51



O Senac São Paulo realiza, nesta quarta-feira (20), um evento virtual sobre a cultura de paz. Uma conversa, conduzida por Andrea Nunes, coordenadora do programa Cultura de Paz da instituição, será transmitida pela página do Senac Corporativo no Facebook, às 16h (www.facebook.com/corporativosenacsp).

A profissional falará sobre como cultivar o equilíbrio emocional e a comunicação não violenta em tempos de pandemia, discorrerá sobre autogestão e sobre a melhoria dos relacionamentos, trazendo uma percepção mais humanizada das relações profissionais e pessoais nesse contexto.

“A cultura de paz e a comunicação não violenta são ferramentas que propiciam um ambiente, incluindo o virtual, que incentive boas ideias, propicie inovação e estabeleça uma conexão genuína entre os colaboradores”, afirma Andrea.

Cultura de paz e Comunicação Não Violenta são conceitos fundamentais para tornar o ambiente (empresarial) harmônico, principalmente em tempos de pandemia. No momento de isolamento social, conflitos podem se acentuar entre líderes, gestores e equipes cujas relações são intermediadas pelas telas.

A principal questão é ‘Como contribuir para tornar as equipes mais respeitosas, eficientes e produtivas?’. Já sabemos que o mundo corporativo requer boas práticas de relacionamento, capacidade de adaptações constantes, transparência na resolução de problemas e diálogos construtivos, mas agora o desafio é maior e torna-se emergencial.

Para facilitar os tempos de isolamento/distanciamento social, a instituição também disponibiliza um e-book gratuito a partir do link https://corporativo.sp.senac.br/e-book-cultura-de-paz com dicas de como amenizar desentendimentos e conflitos, aspectos fundamentais em um momento que exige flexibilidade.

Os assuntos abordados no livro digital são: como nasceu a ideia da Cultura de Paz, definições de Violência Direta e Violência Indireta, a oportunidade do conflito, tipos de conflitos e como gerenciá-los, o poder e os fundamentos da Comunicação Não Violenta, aplicabilidade da cultura de paz nas empresas e o papel do líder nesse contexto.

“Os gestores que se engajam nos conceitos descritos conseguem estimular a diversidade de talentos e, de quebra, ganham inovação nas performances. Os líderes, adeptos da Cultura de Paz e a Comunicação Não Violenta, têm equipes que trabalham de forma ética e colaborativa, os conflitos são resolvidos a partir do diálogo e da empatia, as competências para negociação acabam sendo aprimoradas e a resiliência aumenta”, acrescenta Andrea.