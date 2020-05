Manu Gavassi revela que se arrependeu de cirurgia plástica

19/05/2020 | 17:11



Manu Gavassi conversou com Giovanna Ewbank no canal da loira, e respondeu curiosidades sobre ela que as pessoas buscam no Google.

Durante o papo, ela, por exemplo, confirmou que ficou com o ator Chace Crawford, de Gossip Girl, em um carnaval, e revelou ainda que cresceu dois centímetros depois de adulta, e atualmente tem um metro e 55 centímetros graças à ioga e ao pilates.

Manu contou também que se arrependeu de uma plástica:

- [Fiz duas] narizinho de meu Deus com 18 anos e fiz uma que me arrependo muito que foi colocar silicone. Sabe quando você não está bem com você mesma, na sua vida, aí olha no espelho e diz Ai meu Deus... enlouquece? E coloca isso na sua aparência. Eu já gostava do meu corpo como ele era, não tinha necessidade nenhuma, acho que dei uma pirada legal. (...) Caraca, fiz uma cirurgia, que nem tinha tanta vontade, por pressão externa, de ter uma beleza estética perfeita que é cobrada da gente nesse meio.

E negou que sua famosa sandália vermelha, que viralizou na internet, seja caríssima, como divulgado na web:

- Não custa dez mil reais, meu pai viu e ficou o quê? Mas aí pesquisou e viu que não é isso. Custa 50 euros, que já é caro.