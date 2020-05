Petrobras inicia teste de longa duração na área de Forno, na Bacia de Campos

18/05/2020 | 07:12



A Petrobras anunciou que deu início neste domingo à fase de Teste de Longa Duração (TLD) na área do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) da área de Forno, no campo de Albacora, no pré-sal da Bacia de Campos. O teste está sendo realizado no poço 3-AB-125-RJS (3-BRSA-1123-RJS), localizado a aproximadamente 120 quilômetros da costa fluminense.

Segundo comunicado ao mercado divulgado pela petrolífera, as informações técnicas coletadas durante a fase de testes devem contribuir para o desenvolvimento complementar do campo, que faz parte do projeto de revitalização de Albacora.

O TLD é uma nova fase do Plano de Avaliação de Descoberta, que prevê a interligação do poço ao FPSO P-31, ancorado em lâmina d'água de aproximadamente 325 metros. A Petrobras é a operadora (100%) do campo de Albacora e dará continuidade ao PAD da área.