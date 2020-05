Inscrições para o Enem 2020 seguem até sexta-feira em meio a discussão

Luís Felipe Soares



16/05/2020 | 23:59



Estão abertas as inscrições para a edição deste ano do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os interessados devem preencher formulário disponibilizado no site especial desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (enem.inep.gov.br) até sexta-feira (22).

O valor é de R$ 85, podendo ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios, com o vencimento em 28 de maio. O prazo para pedir isenção da taxa expirou em 17 de abril, mas o Inep irá garantir a gratuidade a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais, mesmo sem o pedido formal a tempo.

Estão aptos a participar da prova os concluintes do ensino médio neste ano e em temporadas anteriores, além de estudantes do colégio que quiserem ter a experiência como treineiros. O Enem pode ser utilizado como forma de avaliação para diversas instituições de ensino e serve para acesso a programas de financiamento e apoio estudantil.

A novidade deste ano é a possibilidade de realizá-lo on-line. As provas presenciais estão agendadas para 1° e 8 de novembro, com a versão digital ocorrendo em 22 e 29 de novembro.

A realização do Enem 2020 tem rendido discussão por causa de pedidos de suspensão do edital. Em meio ao período de aulas presenciais suspensas por causa do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, entidades como a UNE (União Nacional dos Estudantes) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação desejam o adiamento das atividades. Elas acreditam que a pandemia irá motivar desigualdade no resultado obtido por estudantes, principalmente pelo fato de que nem todos têm a mesma facilidade para estar em contato com aulas a distância.