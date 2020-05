Influencer Carolina Grabova dá dicas de tours virtuais em Orlando

Paulo Basso Jr.

Moradora de Orlando desde 2002, a blogueira e atriz Carolina Grabova é uma das mas respeitadas influenciadoras de brasileiros que sonham em conhecer (ou voltar para) a cidade da Flórida.

Com dicas, entrevistas, fotos e muitos looks relacionados aos parques temáticos da região, assim como o que gira em torno deles, o Instagram da paulistana conta com mais de 46 mil seguidores.

/carolinagrabova Carolina Grabova no Bok Tower Gardens, em Orlando

Durante os dias de isolamento social provocado pela pandemia do covid-19 – e diante da incerteza de quando será viável viajar novamente para a terra da magia – Carolina selecionou para os leitores do Rota de Férias alguns programas virtuais para curtir Orlando sem sair de casa, todos eles fora dos parques temáticos.

“São tours ótimos para conhecer novas atrações e se planejar para visitá-las quando for possível. Orlando é uma cidade incrível e que tem muitas atividades interessantes fora dos centros de lazer mais famosos”, explica a influenciadora

Tours virtuais em Orlando

Confira a seleção de programas virtuais relacionados a Orlando indicados por Carolina.

Discover Florida

“O site Discover Florida tem nove temporadas de um show de TV que mostra o lado natural da Florida. Vale muito a pena conferir.”

Tim Tracker

“O Tim é, provavelmente, o youtuber mais conhecido de Orlando. Em seu canal na plataforma há centenas de videos que exploram não apenas os parques temáticos, mas também atrações menos conhecidas.”

De safári a pedalinho

“No meu perfil do Instagram há minitours de atrações não muito conhecidas fora dos parques, mas que valem a visita. Entre elas estão Devil’s Den, Safari Wilderness, Island H20 Live, Bok Tower Gardens, e os pedalinhos do Lake Eola em Downtown Orlando.”

Gatorland Florida

/carolinagrabova Gatorland

“A atracão mais antiga da região de Orlando fica, na verdade, em Kissimmee. O Gatorland está fazendo lives, diariamente, às 11h no Facebook e às 16h no YouTube (horários de Brasília). Durante elas, os treinadores levam para conhecer as centenas de jacarés que habitam o local, passando pelos bastidores e se aproximando de tal forma dos animais que, muitas vezes, sente-se desconforto mesmo do outro lado da tela.”

Orlando Museum of Art

/carolinagrabova Orlando Museum of Art

“Para os amantes das artes, o Museu de Artes de Orlando está participando da campanha #museumfromhome, com vídeos no YouTube, no Facebook e, principalmente, no Instagram. Tem leitura de livros, páginas de colorir para crianças com algumas das imagens mais reconhecidas do museu e vídeos com curadores explicando algumas das obras em exposição.”

Orlando Science Center

/carolinagrabova Orlando Science Center

“O site do Museu de Ciências de Orlando tem vídeos com experiências científicas para fazer com as crianças e também liberou seu acervo de filmes. Na página, há também diversos links de atividades superlegais para distrair e ensinar a criançada enquanto fica em casa. Em seu canal de YouTube, o museu criou diversos vídeos e está, inclusive, planejando um de seus maiores eventos beneficentes, que agora acontecerá virtualmente.”

The Escape Room Orlando

“Localizado na International Drive (a avenida mais turística de Orlando), o Escape Room disponibilizou uma atividade mensal gratuita chamada Monthly Mystery. É uma boa para divertir-se em família.”

Wild Florida

/carolinagrabova Wild Florida

“O perfil no Instagram do Wild Florida posta diversos vídeos de seus animais. É mais um que vale a pena conferir com as crianças.”

