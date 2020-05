Covid-19 pelo mundo: o dia a dia da Eslovênia em meio à pandemia

Redação

Com paisagens de contos de fadas, como a do Lago Bled, a Eslovênia é um dos países mais lindos do mundo. Assim como as outras nações europeias, o destino se mobilizou para evitar a propagação da covid-19. Isolamento social, uso obrigatório de máscaras e restrições de viagens foram algumas das medidas adotadas pelo governo local.

No capítulo 14 da série de entrevistas Covid-19 pelo mundo, Lidija Zupanic, de 47 anos, fala sobre o dia a dia na Eslovênia. Ela trabalha com marketing em uma estação de rádio na capital Liubliana.

“A cidade com mais infectados no país é justamente Liubliana, por ser a principal”, comenta Lidija. Segundo a Universidade Johns Hopkins, a Eslovênia tem 1.460 casos confirmados de covid-19 e 102 óbitos.

Lidja conta que está em uma lista de espera para poder trabalhar presencialmente. “Os intervalos de publicidade na rádio não estão dando renda. Como dependemos disso, temos que fazer alguns movimentos para sobreviver a esse período de pandemia. Dessa forma, metade da nossa equipe fica em casa e espera por dias melhores”, destaca.

A chegada da covid-19 também influenciou na rotina dos outros integrantes da família. “Meus dois filhos ficam em casa, não vão à escola e estudam a distância. Já meu marido está sem trabalho. Ele é carpinteiro e, no momento, não tem renda”, completa.

Apesar de todas as dificuldades, a especialista em marketing acredita que a pandemia pode ajudar a mudar o comportamento das pessoas para melhor. “Espero que todos sejam menos egoístas. Haverá mais compaixão e mais tempo para ficar com a família e os amigos”, diz.

Para Lidja, essa é uma boa oportunidade de valorizar as pessoas em detrimento ao dinheiro. “Fechar as lojas aos domingos, por exemplo, seria ótimo, pois agora sabemos que conseguimos sobreviver sem elas”, afirma. A eslovena também vislumbra que o futuro pós-pandemia possa gerar mais respeito mútuo e a busca por uma vida menos material.

“A população está percebendo que nem tudo depende dela, e que existem fatores mais importantes do que dinheiro e poder. Algo que ainda nem enxergamos mudou em nossa vida. E espero que tenha sido para melhor”, comenta. “Seremos nações, seres humanos, maridos, esposas, pais, filhos, filhas, irmãos, irmãs, vizinhos e trabalhadores melhores. Temos que ser felizes pelas coisas que temos, por sobrevivermos e por sermos saudáveis”, completa.

