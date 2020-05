Via da Nova Zelândia retoma título de rua residencial mais íngreme

Luís Felipe Soares



09/05/2020 | 23:59



A Baldwin Street (Rua Baldwin, em tradução para o português), na Nova Zelândia, acaba de recuperar título que a faz ser conhecida. Representantes da via pediram que o Guinness World Records revisse os cálculos e a marca de rua residencial mais íngreme do mundo está de volta ao local.

A nova análise levou em conta inclinação na linha central do endereço, com 34,8%. Um pedestre que percorre o percurso sobe quase um metro de altura a cada três metros andados. Diversos turistas que passam pela cidade de Dunedin visitam esse cartão-postal local.

O título esteve com a Baldwin Street por mais de uma década. Em junho de 2019, a Rua Ffordd Pen Llech, localizada em Harlech, no País de Gales, ficou com o recorde, com seus 28,6% de inclinação. A nova checagem foi feita no começo deste ano.