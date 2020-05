Jovens da Fundação Casa da região produzem máscaras

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/05/2020 | 23:59



Quatro unidades da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) no Grande ABC vêm proporcionando atividades neste período de combate à proliferação do novo coronavírus para que os adolescentes que cumprem medida socioeducativa possam tanto se proteger de possível transmissão como também ajudar seus familiares a adotarem os mesmos cuidados. Isso porque os jovens aprenderam a confeccionar máscaras tanto para uso próprio quanto para doação aos seus próximos.

A iniciativa para confecção dos itens de proteção foi voluntária por parte dos adolescentes que, desde março, vêm participando de oficinas dentro de processo pedagógico, como atividade complementar. “Os adolescentes entenderam a importância de se cuidar e de contribuir no combate do (novo) coronavírus”, comentou a diretora da Casa São Bernardo I, Shirlei Claudino da Silva. Nesta unidade já foram produzidas 140 máscaras com TNT (Tecido Não Tecido) – material que já existia no centro socioeducativo para outras finalidades.

Os jovens têm ainda outras atividades relacionadas à Covid-19, participando de palestras, debates e discussões sobre a doença, ainda bastante desconhecida de maneira geral.