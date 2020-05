Audi R8 chega no segundo semestre por R$ 1.234.990

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



07/05/2020 | 13:18



O Audi R8 está confirmado para o mercado brasileiro. O superesportivo chega no segundo semestre de 2020 e será comercializado em uma ação inédita para o modelo. Por um valor único de R$ 1.234.990, na modalidade venda direta, os primeiros clientes poderão configurar seu próprio veículo antes mesmo de ser produzido.

Equipado com o motor V10 de 5,2 litros, o mesmo do Lamborghini Huracán, o supercarro tem 610 cv de potência e 51,1 kgfm de torque máximo. Com tração nas quatro rodas e transmissão automatizada de sete marchas, ele faz de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e tem velocidade máxima de 330 km/h.

Audi R8 no Brasil

Os interessados poderão personalizar até 10 diferentes itens de seu R8: cores externas, side blade, acabamento externo, capa do retrovisor, cor do logotipo da Audi, design das rodas de 20 polegadas, pinças de freio, acabamento interno, revestimento do teto, e padrão do revestimento dos assentos. Ao todo são quase 1,6 milhão de combinações possíveis para o novo Audi R8, o que possibilita um nível de personalização único.

Os potenciais interessados terão acesso a um catálogo da linha 2021 do Audi R8 em sua concessionária de preferência e devem confirmar o pedido até 14 de maio. Nele constam todos os itens e os detalhes de cada um para uma escolha precisa de acordo com o desejo do cliente. São 10 cores externas (Branco Íbis, Amarelo Vegas – sólidas; Azul Ascari, Prata Florete, Cinza Kemora, Preto Mito, Cinza Suzuka, Vermelho Tango – metálicas; Cinza Daytona – perolizada e Azul Arara – Cristal Effect).

Os side blades podem ser personalizados em cinco tipos diferentes – carbono, preto mito, cinza kendo, prata e titânio fosco. O conjunto de saias laterais, spoiler dianteiro e molduras do difusor do escapamento também pode ser personalizado em até três diferentes cores: carbono, preto brilhante e titânio fosco. Já a capa do retrovisor está disponível em quatro opções: carbono, preto brilhante, titânio fosco ou na cor do veículo. Para finalizar o exterior, o logotipo da Audi e as inscrições R8 e V10 podem vir em cromado ou em preto e existem ainda seis opções diferentes de rodas 20’’ disponíveis com três diferentes pinças de freio em vermelho, cinza e azul.

Dentro do veículo, alguns elementos como as soleiras, molduras e console central estão disponíveis em cinza antracite, carbono fosco e carbono brilhante. Para o revestimento do teto em Alcântara do modelo é possível escolher entre o acabamento com costura em diamante ou liso. E nos assentos esportivos são 18 possibilidades se considerar os dois desenhos (diamante ou liso) e cores de costura.

Cores Audi Exclusive

Comercializado em versão única, o Audi R8 terá opções de cores especiais para os proprietários do esportivo. Entre as cores Audi Exclusive, há mais 19 alternativas sendo nove cores foscas (Cinza Suzuka, Prata Florete, Cinza Daytona, Branco Ibis, Branco Geleira, Amarelo Vegas, Vermelho Tango, Marrom Argus e Azul Navarra), 2 perolizadas (Vermelho Misano e Azul Sepang), 5 sólidas (Cinza Nardo, Laranja Brilhante, Verde Avalon, Verde Camuflagem e Azul Kumulus) e 3 metálicas (Marrom Ipanema, Bege Carat e Verde Java), que podem ser encomendadas por valor adicional.