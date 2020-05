IPC-S desacelera em todas as 7 capitais pesquisadas em abril, diz FGV

05/05/2020 | 08:52



A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) perdeu força em todas as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) no fechamento de abril, informou nesta terça-feira, 5, a instituição. O indicador encerrou o mês em deflação de 0,18%, mostrando alívio tanto frente ao fechamento de março (0,34%), quanto ante a divulgação anterior (0,07%).

Na comparação com a terceira quadrissemana do mês, a maior queda aconteceu em Belo Horizonte, que encerrou abril com deflação de 0,16%, ante taxa anterior positiva de 0,29%.

Em seguida, vêm Brasília (-0,38% para -0,71%) e São Paulo (-0,13% para -0,46%), ambas com queda de 0,33 ponto porcentual nas suas taxas.

As demais reduções nas taxas ocorreram no Rio de Janeiro (0,34% para 0,16%), Porto Alegre (0,42% para 0,27%), Salvador (-0,04% para -0,16%) e Recife (0,09% para -0,01%).