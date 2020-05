Ford Fusion sai de linha no Brasil; veja modelos que se despediram nos últimos meses

Leo Alves

Do Garagem360



04/05/2020 | 17:18



Vendido no País desde 2006, o Ford Fusion não aparece mais no site da marca americana. Dessa forma, o modelo dá adeus ao mercado sem ter uma despedida oficial. De acordo com o site Autos Segredos, o sedã não era importado desde o fim de 2019. Em dezembro, o Jornal do Carro informou sobre a dificuldade de encontrar o modelo nas concessionárias.

Ford Fusion sai de linha

A extinção no Fusion já era esperada. Vindo do México, o modelo deve ter a produção encerrada até o final deste ano. Sendo assim, era questão de tempo até que o sedã grande deixasse de ser vendido. Ao longo de sua história, ele teve duas gerações vendidas no Brasil, sendo que a primeira passou por um facelift em 2009. Na época, além do redesenho, o três volumes recebeu uma versão híbrida, tornando-se o primeiro modelo com esse tipo de motor a ser vendido de maneira oficial no Brasil.

Já a segunda, e atual, geração foi lançada em 2012. Manteve o motor híbrido e inaugurou os propulsores EcoBoost da Ford no País, utilizando a versão 2.0 turbo de 248 cv.

Carros que se despediram

Na galeria, veja imagens do último modelo do Ford Fusion no Brasil e também alguns outros veículos de deram adeus nos últimos meses.