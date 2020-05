03/05/2020 | 13:10



Mayra Cardi usou as redes sociais na manhã deste domingo, dia 3, para anunciar que ela e Arthur Aguiar não estão mais juntos. Os dois estavam casados desde 2017 e são pais de Sophia, que nasceu em 2018.

No Instagram, a coach e influenciadora digital publicou um vídeo emocionada para falar sobre o assunto.

Te amo para sempre, mas diferente. As coisas não acabam as coisa se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente te amo para sempre independente de como palavras possam dar nome é categoria ao amor! Obrigada por fazer parte de quem sou me transformando em versões melhores de mim e de nós @arthuraguiar para sempre te amarei, escreveu ela.