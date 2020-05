Rodoviária será presente para Rio Grande da Serra

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



03/05/2020 | 00:01



Embora a guerra contra o aumento de casos do novo coronavírus ainda não dê sinais de que esteja perto do fim, os moradores de Rio Grande da Serra – que celebra hoje 56 anos – podem esperar por dias melhores quando o distanciamento físico cessar. Em entrevista concedida ao <CF52>Diário</CF>, o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), garantiu que, mesmo diante da crise sanitária, o município não parou as obras e, em breve, ganhará “presentes”, como por exemplo a rodoviária, projeto esperado pela população há pelo menos dez anos.

O anúncio do espaço, entretanto, não é novidade para os moradores de Rio Grande da Serra, já que a obra foi divulgada pela Prefeitura no fim do ano passado. O terreno de 20 mil metros quadrados que dará vida à parada de ônibus está localizado na região central da cidade e pertence à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). No espaço serão construídos sete pontos de ônibus, sendo três para coletivos intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e outros quatro para linhas municipais. Com investimento que gira em torno de R$ 3 milhões, o equipamento deverá atender cerca de 20 mil pessoas diariamente.

Dos presentes que a cidade ganhará, Maranhão destacou ainda a construção do velório municipal, onde a população poderá se despedir de seus amigos e entes queridos “com dignidade”. “Temos ainda em andamento a preparação da nossa GCM (Guarda Civil Municipal), que em breve estará nas ruas levando mais segurança à população, e ainda teremos a transformação de um espaço no Jardim Encantado em mais uma Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico) em nosso município”, salientou o prefeito.

Na educação, entretanto, a cidade se destacou nos últimos anos com a construção da Emeb Tio Kita, na Vila São João, além da inauguração do complexo educacional Zulmira Jardim Teixeira, que é composto pela Emeb homônima e pelo teatro municipal, espaço cultural que tornou-se referência no Grande ABC devido a sua estrutura moderna.

“Nos últimos anos investimos muito em projetos educacionais e culturais em nossa cidade. Destaco iniciativas importantes como o programa Guri – Primeiros Acordes e Coral, com aulas de música gratuitas, e o curso de robótica educacional, um grande destaque na educação do Grande ABC”, lembrou Maranhão.

O prefeito comemorou ainda dizendo acreditar deixar legado à cidade. “Certamente o grande presente que entregamos foi a finalização do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento – do governo Federal) Mobilidade, já que Rio Grande da Serra foi o primeiro município da região a entregar o projeto em sua totalidade”, reforçou Maranhão.

Com o PAC, a população, por sua vez, se beneficiou com pavimentações em vias importantes da cidade, como Avenida Guilherme Pinto Monteiro, Avenida José Belo, Rua Prefeito Cido Franco, Rua Marechal Castelo Branco, Rua Fernando Costa, entre outras, que facilitaram o acesso aos bairros e proporcionaram valorização imobiliária na cidade.

CELEBRAÇÃO

Diante da Covid-19, a Prefeitura realizou a comemoração do aniversário, pela primeira vez, com agenda virtual. Os festejos começaram na sexta-feira e serão encerrados hoje. Aos devotos, a tradicional missa de celebração será transmitida ao vivo pelo Facebook da Igreja Matriz São Sebastião de Rio Grande da Serra, às 19h.

Como o famoso Festival do Cambuci não pôde acontecer presencialmente, às 19h30 haverá a retrospectiva do Concurso Gastronômico do Cambuci e, às 20h, a diversão fica por conta dos shows on-line, com o Festival Cultural do Cambuci, que contará com apresentações da Hakan, com hip-hop, e o canto gospel de Rafaela Mattos. Os eventos serão transmitidos através do Facebook oficial da Prefeitura.

Cidade reforça ações contra Covid-19