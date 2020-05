Luís Felipe Soares



02/05/2020 | 23:57



O WhatsApp aumentou o limite de participantes em uma chamada de vídeo. Uma versão beta do popular aplicativo agora possibilita conversas simultânea desse tipo de interação com até oito pessoas. O limite anterior era de, no máximo, quatro participantes no chat.

Apenas alguns usuários do app estão com acesso para a videoconferência ampliada, liberada como forma de teste para os sistemas Android (do Google) e iOS (da Apple).

É necessário que todas as pessoas envolvidas tenham essa mesma versão mais recente do WhatsApp para que a conversa ocorra. Ainda não há previsão da disponibilidade da novidade para todo o público.