Nos EUA, Biden nega acusação de abuso sexual contra ex-assessora

01/05/2020 | 09:01



O pré-candidato à presidência democrata Joe Biden negou nesta sexta-feira que tenha abusado sexualmente de uma ex-assessora, Tara Reade. "As acusações não são verdadeiras. Isso nunca aconteceu", afirmou ele.

Biden afirmou que havia requisitado à Secretaria do Senado que peça aos Arquivos Nacionais para "identificar qualquer registro de queixa que ela alega ter apresentado e disponibilizar isso". Biden deve ser o candidato presidencial do Partido Democrata na disputa com o presidente Donald Trump mais adiante neste ano. Nessa posição, ele disse hoje que "eu devo prestar contas ao povo americano". "Nós temos vivido tempo suficiente com um presidente que não acredita que deva prestar contas a ninguém", afirmou, em uma crítica a Trump.

Ex-funcionária do Senado, Tara Reade tornou pública a acusação de que Biden a teria atacado sexualmente nos anos 1990. Biden, que foi senador por Delaware entre 1973 e 2009, não havia ainda tratado publicamente do assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.